تفاصيل العرض المسرحي ثلاث مقاعد في القطار الأخير قبل انطلاقه

ينطلق العرض المسرحي " ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" للمخرج مايكل مجدي، على مسرح مركز الهناجر للفنون، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الخميس، وذلك ضمن التصفيات النهائية لمهرجان آفاق مسرحية.

تفاصيل مسرحية ثلاث مقاعد في القطار الأخير

يشار إلى أن عرض "ثلاث مقاعد في القطار الأخير" مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية حدثت بالفعل.

العرض بطولة سلمى نصر، إليزابيث سامي، ياسمين أشرف، مارك حبيب، جيروم القمص، كرلس ناجى، باخوم عماد، وهو مدرب الممثلين والمخرج المنفذ للعرض، تصميم الديكور مينا حشمت، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، إكسسوارات ومكياج روما عصام، التأليف الموسيقى رفيق جمال، تنفيذ الموسيقى مينا أشرف، تصميم الاستعراضات راحيل عماد، ملابس ماريان ميشيل، مساعدو الإخراج أحمد شحاتة وبيتر موريس ونورا مجدى وجرجس مجدى، تأليف وإخراج مايكل مجدي.