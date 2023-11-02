الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي لكافة المواطنين من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

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5 ضوابط للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

ومن أجل معرفة لجنة الانتخابات عن طريق الرقم القومي يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية

1 - يجب عليك في البداية فتح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يجب الضغط على أيقونة باسم «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3 - سيظهر بعدها الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات.

4 - يجب ملء البيانات المطلوبة وهي كتابة الرقم القومي للشخص المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

5 - الضغط على أيقونة باسم «استعلم».

6 - سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وحسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مصر 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

 

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