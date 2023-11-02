تكريم الوفد الليتوانى لهدى يسي على نجاح مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

فى كلمة راسا بالتي - المؤسس والرئيس التنفيذي ل Amres Art Gallery صناعة القماش (ليتوانيا) خلال جلسة الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة برئاسة لواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبورسعيد السابق ومستشار اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب، وبحضور سموالشيخة مريم الصباح مرايم الخير، بمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ، قدمت شكرها لحضورها من ليتوانيا والتعاون مع مصر من خلال اتحاد المستثمرات العرب.

وأشارت إلى أهمية المبادرات فى التعليم وتطوير الاقتصاد لتحقيق التنمية، وقالت أن من أ هم أولوياتنا الاتصال المباشر ونرغب فى التواصل مع شريحة كبيرة من مجتمع سيدات ورجال الأعمال، وقدمت فيديو حول تطور صناعتها المتخصصة في صناعة الأقمشة، وفى نهاية كلمتها قدمت لوحة تكريم للدكتورة هدى يسي على نجاح المؤتمر.



ويستم سوزابا : أهمية التطوير لمواجهة المنافسة العالمية

وفى كلمة ويستم سوزابا مدير تخطيط زمبابوي، خلال جلسة الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة برئاسة لواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبورسعيد السابق ومستشار اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب، وبحضور سموالشيخة مريم الصباح مرايم الخير ، بمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ.



قال إن زيمبابوي دولة فى غرب إفريقيا مشيرا إلى أهمية التعارف خلال المؤتمر لعقد الاتفاقات، مشيرا إلى ان اقتصاد بلاده ينصب على حرفتي الزراعة والرعي ويعمل بالزراعة 69% من القوة العاملة، وأبرز الحاصلات الزراعية الذرة والقمح والأرز، ومن الحاصلات النقدية القطن وقصب السكر.



وقال إن قام الأوروبيون بزراعة غلات تجارية جديدة، وتُربي قطعان الماشية على حشائش السافانا، ولزيمبابوي شهرة في إنتاج النحاس.

وأخذت بعض الصناعات الحديثة تأخد مكانها في زيمبابوي، خصوصاً بعد بناء سد كاريبا، فظهرت بعض الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والحديد والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته. وتنتشر الصناعة على طول الخط الحديدي من بولاويو إلى سالسبو، مؤكدا أهمية التطوير والتحديث لمواجهة المنافسة العالمية.