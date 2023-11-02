  هرم اللاهون بالفيوم يستقبل أفواج سياحية من هولندا وبلجيكا

شهدت منطقة هرم اللاهون الأثرية بالفيوم، وصول وفود سياحية من دولتي بلجيكا وهولندا لزيارة المنطقة، والتي تعد من أكثر المناطق استقبالا للسياح خلال هذه الفترة.

وتعد منطقة هرم اللاهون من أكثر المناطق التي تشهد زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم المميز، باعتباره أحد أهم رموز الحضارة المصرية القديمة.

وكانت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الفيوم قد حرصت على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك بإشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم والمهندس حسين عبد القادر مدير المنطقة.

وأبدى السياح إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الوردى، حيث أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الأثرية المهمة التى يحرص السائحين على زيارتها، بالإضافة إلى قيام المحطات التلفزيونية العالمية بتصوير الأفلام الوثائقية حول المنطقة، وخاصة هرم اللاهون والذي يعد أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في محافظة الفيوم.

أنشطة وفعاليات للترويج السياحي لمنطقة هرم اللاهون الأثرية بالفيوم

وتم افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما تم افتتاح غرفة الدفن أمام للجمهور، وبدأ العمل فى المنطقة المحيطة بالهرم، من خلال رفع كميات كبيرة من الرديم والرمال، وتجهيزه حتى تم افتتاحه أمام الجمهور، كما تم اكتشاف حفريات أثرية متنوعة، وتقوم منطقة آثار الفيوم بتنظيم أنشطة مختلفة تمثل نقطة جذب للمنطقة وتُسهم فى الترويج السياحي للمحافظة.

الجدير بالذكر، أن هرم اللاهون بناه الملك سنوسرت الثاني، ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعي بارتفاع 12 متر وقد أقيم فوق هذه الربوة الهرم نفسه من الطوب اللبن ثم تم كساء البناء الخارجي بالحجر الجيري، ويبلغ ارتفاع الهرم 48 متر وطول قاعدته 106 متر ولا يقع مدخل الهرم فى الناحية الشمالية كما هو معتاد فى الاهرامات بل يقع فى الناحية الجنوبية، كما تم الكشف عن عدد 21 مقبرة يرجع تاريخها لعصور مختلفة وهي عبارة عن مقابر صخرية منحوتة بالكامل داخل ربوات مرتفعة عن مستوي الأرض ذات طرز معمارية متنوعة.