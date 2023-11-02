ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بأسيوط وأسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط- أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



وفي مديرية أمن أسيوط ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش - طبنجة - 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم لـ 26 "منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,490 كيلو جرام) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).

كما تم تنفيذ عدد (378) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن أسوان ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2فرد محلى وطلقتين) بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (621) حكم قضائى متنوع.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي السابق ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامًا.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.