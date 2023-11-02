إنهاء 80 % من إنشاءات شبكة الصرف بمدينة الأمل شمال قنا

تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، سير العمل بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، شمال قنا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع شبكة انحدار ومطابق الصرف الصحي ضمن مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي والتي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركات المنفذه للأعمال.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن نسب تنفيذ شبكة الصرف الصحي والتي تجري بمجاورة ( ١ ، ٢ ،٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦) حيث تم تنفيذ ٥٩ كيلو متر بشبكات الانحدار، من أجمالي ٧٠ كيلو متر بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت ٧٥ ٪ بأقطار مختلفة من ٢٥٠ ملي إلى ١٥٠٠ ملي، كما تم تنفيذ ١٤٥٠ مطبق صرف صحي من إجمالي ٢٧١٠ بنسبة تنفيذ بلغت ٥٤ ٪، فضلا عن الإنتهاء من تتفيذ ٣٠ كيلو متر من شبكة الصرف بمجاورة ( ٧ ، ٨ ، ٩) بإجمالى أطوال ٣٧ كيلو متر باقطار مختلفة من ٢٥٠ ملي إلى ١٥٠٠ ملي وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية ٨١ ٪، كما تم تنفيذ ٨٥٩ مطبق صرف صحي من اجمالي ١٢٢٩ بنسبة تنفيذ بلغت ٦٩ ٪.

وقال المحافظ، إن الاعمال التي تجري بالمدينة تأتي بموجب بروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى بهو نجع حمادي وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع.

وذكر المحافظ، أنه تم الإنتهاء من تمهيد الطرق الداخلية بمدينة الأمل، و أن كافه الشوارع أصبحت جاهزة لتنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة وأشار الداودى، إلي إن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الحلم، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء من اعمال البنية التحتية حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

الجدير بالذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء). .