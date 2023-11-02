الداخلية تضبط 17 هاربًا من أحكام قضائية

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال

24 ساعة من ضبط (292) قضية مخدرات، (83) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58822) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء واحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (292) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (322) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,420 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (38,150 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (24,934 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,300 كيلو جرام) و كمية من مخدر الشابو وزنت (2,845 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,485 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (1,129كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (200 جرام) وكمية من مخدر الباراسيتامول وزنت ( 100 كيلو جرام ) عدد (687) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (83 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهم) .. وذلك على النحو

التالى :(9) بنادق آلية و(8) بنادق خرطوش و (4) طبنجات و (62) فرد محلى و(175) طلقة مختلفة الأعيرة و (5) خزينة متنوعة .ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

(196) قطعة سلاح أبيض . فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58822) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى و (155) حكم جناية و(18712) حكم حبس جزئى (3428) حكم حبس مستأنف (28607) حكم غرامة و (7920) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضمت (15) متهمًا ارتكبوا (36) حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (251) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (19 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26717) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.