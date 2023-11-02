ختام ندوات مجابهة الإدمان بجامعة جنوب الوادي

اختتمت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان التى نظمتها الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بكلية التربية الرياضية.

وبيّن الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، دور كلية التربية الرياضية في التوعية بأضرار الإدمان والتعاطى وأشار بان الشباب هم عماد المجتمع ومستقبله القادم ومن هنا كان لزاما على الجامعة التوعية بخطورة المخدرات والإدمان وتأثيرها المدمر على الأمم والشعوب ودور الدولة وخطتها في محاربة الإدمان والتوعية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات.

ونوه محمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشأن توعية طلاب الجامعة بأضرار الإدمان والتعاطى والتوعية بعدم الوقوع في فخ المواد المخدرة.

ويأتي هذا في إطار خطة إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتعميم تلك الندوات على جميع كليات الجامعة.

وأوضحت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان الشرح بالخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان.

وتناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة.