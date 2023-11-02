الإثنين.. استكمال مُحاكمة المُتهمين في "خلية المرج"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، يوم الإثنين، مُحاكمة 5 متهمين بخلية المرج وذلك لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

اقرأ أيضًا: الخداع بشهادة وفاة.. رضيعة تتحول لسلعة على الفيسبوك !

أسندت النيابة العامة للمُتهمين فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنهم بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعًا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت لهم تهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

شملت قائمة الاتهامات الاتهام بالاشتراك فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

أسند أمر الإحالة للمُتهمين الثالث والرابع تهمة حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.