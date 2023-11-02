الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر2023، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ربما وصل لنهاية دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أبقى عليها دون تغيير.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق في كينيسيس موني، إن أسعار الذهب يجب أن تزيد قليلا قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، لأن الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

وأبقى الفيدرالي الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

وفقا لخدمة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 12:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1,989.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.51 بالمئة إلى 1,997.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 929.53 دولار، واستقر البلاديوم عند 1102.56 دولار.

أسعار الذهب في مصر الآن:

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2550 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2914 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2671 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2185 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1700 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1457 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1092 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1978 دولارًا للأوقية.