الاصطفاف الوطني لدعم موقف القيادة بالقضية الفلسطينية (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “صطفاف وطني لدعم موقف القيادة السياسية وحماية الأمن القومي”.



القيادة السياسية

وذكر التقرير أن الدولة المصرية تصطف بمختلف مكوناتها وتياراتها السياسية خلف القيادة السياسية بموقفها تجاه تعزيز التنمية والتعمير في سيناء وحماية الأمن القومي المصري، وشهدت سيناء مشروعات في العشر سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليار وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع بكل المجالات.

وأشار التقرير إلى أن الأحزاب والنقابات أصدرت بيانات مؤيدة وداعمة للدولة المصرية والتي أعلنت رفضها لدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة وأنها لن تتهاون لحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات مستعينة في ذلك بالله العظيم وإرادة شعبها وعزيمته.

مخططات لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى سيناء

ونوه التقرير إلى أن مسار التنمية والتعمير يجهض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى سيناء، إذ اتفقت كل القوى السياسية والحزبية على الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية وصون الأمن القومي المصري ودوائره المباشرة، وبخاصة فلسطين، مع رفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.