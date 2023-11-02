اتحاد المستثمرات العرب: "تأسيس شركة قابضة ببلجيكا فى مجال الاستيراد والتصدير"

كشفت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن المشروعات الاستثمارية التى سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكات المتعددة، ومنها تأسيس شركة قابضة فى بلجيكا فى مجال الاستيراد والتصدير إلى جانب شركة أخرى لنقل التكنولوجيا من صربيا لمصر وتجرى حاليًّا، خطوات تأسيس المصنع الخاص بها ومن المنتظر خلال العام الجديد تفتتح أعماله.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات".

أكدت تدريب وفتح فرص عمل جديدة تصل إلى 2000 فرصة عمل لتحقيق تنمية مستدامة ودعم الشباب، مشيرة إلى أن هناك مصانع عدة سيتم افتتاحها فى السعودية منتصف العام المقبل فى قطاع الاستثمار والمزايا الاستثمارية المقدمة للاستفادة منها دراغان ستيفانوفيتش، نأمل فى عقد اتفاق تجارة حرة بين صربيا ومصر قريبًا.

قال دراغان ستيفانوفيتش سكرتير غرفة التجارة والصناعة في جمهورية صربيا، أن صربيا لديها علاقات جيدة مع كل الدول، مطالبًا بإعداد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا للعمل على زيادة التعاملات التجارية.

أعرب عن رغبته في إقامة اتفاقيات فى الدول المختلفة من الدولة العربية، مؤكدًا أن التعاون المشترك من خلال الاتفاقية يزيد من حجم التجارة البينية في مختلف المنتجات.