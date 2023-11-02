قافلة خدمية جديدة تُطلقها جامعة المنيا لقرية زاوية سلطان

في ضوء مشاركة جامعة المنيا ، في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ، نظمت الجامعة برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية إلى قرية زاوية سلطان بمركز المنيا.

قام الفريق الطبي بتوقيع الكشف الطبي على ٤٣٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات ، "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل"، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

وحرص فريق كلية التمريض، على توعية السيدات عن التعامل مع التشنجات العصبية والإغماء ونزلات البرد للأطفال ، كما تم استعراض كيفية الفحص الذاتي للثدي ، وقدمت كلية دار العلوم محاضرة عن خطورة الغش على المجتمع، وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، عُقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية ، وتوزيع منشورات التوعية ، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع ، وعدم إلقاء المخلفات بها، حتى يُسهم ذلك في تحسين البيئة.