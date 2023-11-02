الجمعة.. انطلاق بطولة ايرو مان ضمن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية

تنطلق غدا الجمعة، بطولة ايرو مان، بسهل حشيش، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للعام الثالث على التوالى.

ويشمل مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية سباقات سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومترا، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومترا.



ومن المقرر أن تشهد البطولة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحضور أحمد عبد الخالق، مدير فعاليات مهرجان البحر الاحمر والسياحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وبعض الشخصيات الهامة.



وأعلن أحمد عبد الخالق، مدير فعاليات مهرجان البحر الاحمر والسياحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق بطولة ايرون مان، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ، لافتا إلى أن تنظيم تلك البطولات هو مثال حي على الأستقرار الذي تعيشه البلاد، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة، على دعم القوي في تنظيم تلك البطولات والتي ساهمت في تغيير ووضع مصر على خريطة البطولات العالمية.

وأشاد "عبدالخالق"، بجاهزية المدينة الساحلية لاستقبال هذا العدد الكبير من الرياضيين العالميين، لافتا إلى أن مثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في المحافظة.

وأشار مدير فعاليات مهرجان البحر الاحمر والسياحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، أن هذه النسخة تأتي كجزء من استراتيجية محافظة البحر الأحمر لجذب الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية، وتقام الفعاليات في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من عشاق رياضة الترياثلون حول العالم.



وبطولة Iron Man تُعدُّ واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بتنظيم فريق ايجلز بالتعاون مع الاداره العامة للسياحه و الفاعليات الرياضية بوزاره الشباب والرياضة ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من دول مختلفة حول العالم.