مركز القاهرة للتحكيم التجاري: التحكيم المؤسسي وسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمار

قال الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، إن أهمية التحكيم المؤسسي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار، للافتا إلى أهمية الاتفاق في العقود على آلية مناسبة وفعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ" الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات".

وبين سليم، المقصود بالتحكيم التجاري وبيان مزاياه ولماذا يعد وسيلة فعالة ومناسبة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قام بتعريف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى باعتباره منظمة دولية تتولى إدارة المنازعات التحكيمية منذ أكثر من أربعين سنة.

وأكد دور مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى في تمكين المرأة والشباب من الجلوس كمحكمين للفصل في القضايا التحكيمية.

وأشار إلى قائمة الصناعات والأنشطة التجارية التي يكون من المناسب الاتفاق على تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم. موضحا دور الوساطة كوسيلة ودية لتسوية المنازعات.

ناصر عطا: أهمية توفير تدريب حرفي وفرص عمل لتمكين الشباب

ولفت ناصر عطا رئيس مجلس إدارة شركة أكاي للأجهزة الإلكترونية، إلى أن المؤتمر يعد منصة هامة حيث تتطلع للتصدير لمناطق مختلفة من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط وبالرغم من ذلك مازلنا محتفظين على مركز قيادي ممتاز بالسوق المحلي في مصر حيث نتواكب مع كل المواصفات القياسية العالمية لكل منتجات الأجهزة المنزلية.

وأشار إلى وجود 1000 موظف والعمل أيضا على توفير تدريب حرفي وتوفير فرص عمل لتمكين الشباب و نهتم بأهداف التنمية المستدامة ونهتم بالاستدامة في منتجاتنا في كل مراحل الإنتاج ورؤيتنا أن نكون قادرين على الدوام بالوفاء لكل احتياجات العملاء من خلال أجهزتنا المبتكرة والصديقة للبيئة وطموحنا ليس مقتصرا على المستهلك المحلي بل الوصول للمستهلك العالمي.

وأوضح أن الجميع يعمل على توفير الفرص للشباب للتدريب الحرفي و الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية، والإيمان أن التعاون والتكامل وتبادل المعرفة بين الدول هو صمام الأمان لتحقيق الأهداف المنشودة لنا جميعا ولشبابنا في محور التنمية.