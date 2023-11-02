الداخلية تواصل حملات أمنية لإحكام السيطرة

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

فقد اطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

و قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1538) قضية متنوعة.

في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حيث أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11737) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (264) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (102) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى –محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

و هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة

الجريمة بشتى صورها.

وفي السابق ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح القبض على شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامًا.

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكشف أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من (صاحب الحساب) بإكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته وسرقة حقيبة بداخلها (متعلقاته - مبلغ مالى) حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق