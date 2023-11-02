محافظ المنيا يحث المواطنين بالإبلاغ عن التعديات على الأراضي

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على توفير حلول حاسمة ، لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين ، عبر الوسائل المختلفة ، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ولفت إلى حرص المحافظة على تلقى شكاوى ومطالب أهالى المحافظة ، سواء الجماعية أو الفردية فى إطار توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين ، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب الشكاوى والاستغاثات وتلبية الاحتياجات .

وأشار محافظ المنيا، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات ، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدءا من اليوم الخميس ، في تلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات ، على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، على أرقام تليفون غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052 ، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع" وعن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين ، وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة .

من جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمنيا ، إن الإدارة استقبلت 12 شكوى مختلفة مقدمة من الأهالي ، ضمن مبادرة" صوتك مسموع" خلال شهر أكتوبر الماضي ، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرة إلى أن الشكاوى شملت قطاعات الكهرباء ، ومياه الشرب والصرف الصحى ، ورصف طرق والبناء المخالف، لافتة إلى أن الإدارة تستقبل الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب 01100585052 الخاص بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، ومن خلال مبادرة صوتك مسموع ، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة ، من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg