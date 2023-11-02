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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يحث المواطنين بالإبلاغ عن التعديات على الأراضي

اللواء اسامة القاضي
اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على توفير حلول حاسمة ، لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين ، عبر الوسائل المختلفة ، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة  .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ولفت إلى حرص المحافظة على تلقى شكاوى ومطالب أهالى المحافظة ، سواء الجماعية أو الفردية فى إطار توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين ، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب الشكاوى والاستغاثات وتلبية الاحتياجات .

وأشار محافظ المنيا، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات ، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدءا من اليوم الخميس ، في تلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات ، على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، على أرقام تليفون غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052 ، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع" وعن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين ، وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة .

من جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمنيا ، إن الإدارة استقبلت 12 شكوى مختلفة مقدمة من الأهالي ، ضمن مبادرة" صوتك مسموع" خلال شهر أكتوبر الماضي ، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرة إلى أن الشكاوى شملت قطاعات الكهرباء ، ومياه الشرب والصرف الصحى ، ورصف طرق والبناء المخالف، لافتة إلى أن الإدارة تستقبل الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب 01100585052 الخاص بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة  ، ومن خلال مبادرة صوتك مسموع ، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة ، من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg

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