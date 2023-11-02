ميراى دغروت ..افريقيا ممكنان توفر الغذاء لكل القارة

قالت ميراي دغروت رئيسة سيدات الأعمال - ببلجيكا وعضو اتحاد المستثمرات العرب خلال مؤتمر الاتحاد المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، ان قارة افريقيا البالغ مساحتها 30 كيلو متر مربع أكبر من أوروبا و أن 90% من الأراضى العربية فى أفريقيا غنية بالغاز الطبيعى والمنجنيز وتغطي منطقة أكثر من نصف مليون متر مربع

وعلى الرغم من ذلك فهي غير مقدرة حيث يمكن أن توفر الطعام لكل أبناء القارة من خلال موارد هامة يمكن أن تقدم الطاقة أيضا كما تحتوى على 30% من الأدوية العربية.



واكدت رئيسة سيدات الأعمال - ببلجيكا ان الدول الأوروبية لابد أن تقدم التطورات التعليمية لأفريقيا والتعليم الناجح لهم وخلق التعاون بين الجامعات الأوروبية وأفريقيا كما لابد أن الاستثمار فى أفريقيا يكون أولوية أوروبا فى الفترة المقبلة .

وفى سياق متصل اكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب ، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب على أهمية الاستثمار فى مجال الغذاء وبما يواكب مع المتغيرات البيئية وتغير المناخ وتأثيره السلبي على الإنتاج الزراعى الامر الذي يتطلب التكاتف وإقامة الشراكات الاستثمارية فى مجال الغذاء.