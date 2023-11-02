إزالة 62 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة ، للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ، بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات ، مشددا ، على عدم التهاون في استرداد حق الدولة ، والتصدي لأي شكل من التعديات ، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمركزي (المنيا- بني مزار) ، من إزالة 25 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، جاءت منها 19 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بقري، (صندفا- القيس- بني علي- شلقام- أبوجرج- الحسينية) وحي شرق المدينة، و6 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بقريتي ، البرجاية ، وبني محمد سلطان بمركز المنيا.

وفي مركزي سمالوط وديرمواس، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها، 33 حالة تعد ِِ بسمالوط بقريتى قلوصنا والعزيمة وأحياء بالمدينة، وفي ديرمواس تم إزالة شدة خشبية لبناء مخالف ، بقرية البدرمان ، وإزالة 3 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقريتى دلجا وبنى حرام .