ضبط 25 طن سكر مجهولة المصدر بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية بمراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك لضبط الأسواق .

والتأكد من المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، مشددا ، على متابعة منافذ مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى قرى ومراكز المحافظة ، وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية، على الأسواق ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن – ذبح خارج المجازر- سلع مجهولة المصدر)، إلي جانب سحب 9 عينات من السلع الغذائية لإرسالها الي معمل التحليل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن جهود الحملات بالمركز أسفرت عن ضبط ٢٥ طن من السكر ، تابعه لوزارة التموين بدون فواتير، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتم تسليم المضبوطات لمركز شرطة ملوي ، للعرض على النيابة العامة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .