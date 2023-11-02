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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 25 طن سكر مجهولة المصدر بالمنيا

السكر المضبوط
السكر المضبوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية بمراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك لضبط الأسواق .

والتأكد من المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، مشددا ، على متابعة منافذ مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى قرى ومراكز المحافظة ، وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية، على الأسواق ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن – ذبح خارج المجازر- سلع مجهولة المصدر)،  إلي جانب سحب 9 عينات من السلع الغذائية لإرسالها الي معمل التحليل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن جهود الحملات بالمركز أسفرت عن ضبط ٢٥ طن من السكر ، تابعه لوزارة التموين بدون فواتير، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتم تسليم المضبوطات  لمركز شرطة ملوي ، للعرض على النيابة العامة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .

الجريدة الورقية