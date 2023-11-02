دليلك لحضور TransMEA 23 أكبر معرض للنقل الذكي واللوجستيات

تنطلق الأحد المقبل في القاهرة فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA 2023 أحد أضخم 5 معارض متخصصة في هذا المجال عالميا، متضمنة حدثا هو الأول من نوعه في المنطقة والثاني على المستوى الدولي بعد ألمانيا، وهو تخصيص ساحة مفتوحة أمام جمهور الزوار للتعرف على الطبيعة وبشكل مباشر على أحدث وسائل النقل الخفيفة والثقيلة التي تم تطويرها مؤخرا من قبل الشركات الدولية العملاقة.

والحدث الذي ينعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس حتى يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، يتضمن تنسيقا على أعلى مستوى لتسهيل وصول الزوار إليه أو المغادرة إلى وجهات مختلفة داخل القاهرة عبر وسائل المواصلات العامة.

وبموجب هذا التنسيق، يوفر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، حيث سيتم توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة إلى ربط محور المشير ببوابات المعرض عبر خدمة الاتوبيس الترددي.

كما تم التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل لتوفير أتوبيسات لنقل زوار المعرض من 8 مدن ومحافظات يومياً في الساعة 8 صباحا ثم العودة بهم في الساعة 5 عصرا.

يتضمن ذلك نقل زوار المعرض من الفيوم وبني سويف والإسكندرية والمحلة وشبين الكوم والإسماعيلية والسويس والمنصورة، من خلال شركات "ايجي باص" و" غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة" و"شرق الدلتا للنقل والسياحة".

ويشهد المعرض مجموعة من الفعاليات والندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية، فيما يمكن للزوار الذهاب إلى الساحة الخارجية المفتوحة للتعرف مباشرة على مشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال " والمزلقان الإلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" واللنش البحري تحيا مصر فيبر جلاس.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA 2023 تنطلق تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم من شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.

ويشهد المعرض مشاركة 400 شركة عارضة من 23 دولة من المتخصصين في مختلف مجالات النقل واللوجستيات