كشف ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبر الخيمة

بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة

قليوب "متوفـى إثر إصابته بجرح طعنى ").

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش - مقيم بدائرة القسم)

، طرف ثان: (مالك "فرش" لبيع الفاكهة بجوار منزل الأول - مقيم بدائرة القسم مُصاببجرح قطعى بالرأس) بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، قام على إثرها الطرف الثانى بالطلب من المتوفى الوقوف لبيع الفاكهة بدلاً منه لحين عودته من المستشفى ولدى مشاهدة الأول له قام بالتعدى عليه أيضاً بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة

المستخدمة فى الواقعة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.