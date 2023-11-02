صور| إتمام مشروع مجمع شودار نجع حمادي شمال قنا

عاين اللواء أشـرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال الرصف التي تجري بمجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة تطبيق معايير الجودة و المواصفات القياسية والفنية للأعمال.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية. ومن جانبه وجه محافظ قنا، أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة بأخد عينات من أعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بهدف تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

مشيرا إلي أن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا.

الشادر الجديد

وسوف يتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد به جميع المرافق اللازمة .

ويقع شادر خضروات نجع حمادي القديم بالطريق المؤدي إلى قرية بهجورة شمال غرب مدينة نجع حمادي بكيلومترات قليلة، ويُحدث الشادر القديم تعثرًا مروريًا يوميًا بسبب عمليات الشحن والتفريغ على مدار ساعات النهار والليل.