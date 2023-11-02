الحق مكانك.. تفاصيل طرح شقق جديدة بالإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي، هو الحلم الذي ينتظره الكثير من الشباب حتى يستطيعون أن يبدأوا حياتهم ببناء بيت الزوجية، لذا تسعى الدولة جاهدة لتوفير الحياة الكريمة لأبنائها بتوفير سكن مناسب بأسعار مخفضة وتقسيط على 30 عامًا، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير الحياة عليهم.

وتستعد وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ18 المنتظر، والذي من المقرر أن تطرح كراسات الشروط الخاصة به في مكاتب البريد المنتشرة على كل محافظات الجمهورية مع نهاية العام الجاري 2023، أو بداية العام القادم 2024.

وتضم كراسات الشروط مواصفات الوحدات السكنية وتقسيمة الغرف، وأيضًا المكان الذي توجد به الوحدات، فضلًا عن توضيح كل الشروط والأوراق المطلوبة، التي تسمح للشباب بالتقدم والحصول على وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة للتقدم في الإسكان الاجتماعي

ترفع الأوراق كافة، على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بعد تحويلها إلى ملف pdf، وهي:

صورة من بطاقة الشخصية للمتقدم، وزوجته إن كان متزوج.

قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال، إن وجد.

صورة إيصال مرافق للسكن الذي يقيم فيه المتقدم (كهرباء، مياه، تليفون أرض، غاز).

شهادة إثبات الدخل الشهري للمتقدم.

إيصالات شراء كراسة الشروط، ودفع جدية الحجز.

شروط التقدم للإسكان الاجتماعي

يكون المتقدم مصري الجنسية.

إلا يكون تقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي في وقت سابق.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا.

وتوضح كراسات الشروط المنتظر طرحها الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم.