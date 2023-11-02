الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تايلاند تتفاوض مع قادة حماس بشأن مصير رهائنها

حماس
حماس

التقى وفد من تايلاند قادة من حركة حماس في إيران، للتفاوض بشأن 22 مواطنًا احتجزتهم الحركة أسرى خلال هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

 

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وقال كبير المفاوضين التايلانديين أريبين أوتاراسين للصحافيين، الأربعاء، رداً على سؤال عن اللقاء الذي عقد في 26 أكتوبر في طهران "أكدوا لي أنّهم يعتنون بهم، لكنّهم لم يذكروا لي موعدا لإطلاق سراحهم. إنهم ينتظرون اللحظة المناسبة".

ويرأس أوتاراسين مجموعة من ثلاثة مفاوضين، جميعهم من المجموعة المسلمة الكبيرة في تايلاند، اختارهم رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا.

وأضاف "أخذوا مخاوفنا بعين الاعتبار لأنهم يعلمون أن تايلاند تراعي المجموعة المسلمة. إنهم يحترمون تايلاند".

وتحتجز حماس 240 أسيرا على الأقل منذ الهجوم الذي نفّذه مقاتلوها في جنوب إسرائيل، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأفادت بانكوك عن احتجاز 22 من رعاياها أسرى، إضافة إلى مقتل 32 آخرين، في حصيلة تجعل من المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من الدول الأكثر تضرّراً من الحرب.

وأكد رئيس الحكومة سريثا تافيسين أنّ حكومته تعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى، فيما زار وزير الخارجية مصر وقطر خلال الأسبوع.

وتحدث تافيسين هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الأربعاء.

وقال: "أبلغني أنه يبذل قصارى جهده لتقديم مساعدة فورية للرهائن التايلانديين".

ويعمل حوالي 30 ألف تايلاندي في إسرائيل، معظمهم في قطاع الزراعة. ومنذ اندلاع الحرب، أعادت المملكة أكثر من 7 آلاف من مواطنيها.

 

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