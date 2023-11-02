ضبط نصف طن دجاج غير صالح للاستخدام الآدمي بالاسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٩٥ محضرًا تموينيًا متنوعًا. وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن ١٤ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر، و١٨ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا واحدًا سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٦ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٢٩ محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، ٢ محضر تصرف في الدقيق

‏‎وفي مركز الإسماعيلية، تم ضبط مخبزين لتصرفهم في عدد ١١ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط كمية تقدر بنصف طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

‏‎وذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، ومجابهة احتكار السلع والغش التجاري.