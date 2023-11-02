ننشر التوصيات و القرارات في الجلسة الختامية لورشة عمل منظمة الكوميسا

انتهت أمس آخر جلسات ورشة عمل منظمة الكوميسا والتى استضافتها وزاره الطيران المدنى بالقاهرة للمرة الثانية على التوالى لهذا العام تحت عنوان " المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدنى" ؛وذلك بحضور مشاركين من الدول الأعضاء فى المنظمة وممثلى النقل الجوي والملاحة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى والشركات التابعة للوزارة.

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أهمية عقد هذه الجلسات وورش العمل المشتركة والتي تهدف إلى إيجاد سياق موحد وفعال لتنظيم جهود جميع دول القارة السمراء ومناقشة الرؤي الجديدة التى تحقق التكامل الإفريقي لمواجهه كافة التحديات التى تمر بها صناعة النقل الجوى فى أفريقيا ،، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود الداعمة من أجل تطوير و تنميه مختلف المجالات لقطاع النقل الجوي لدول القارة ، معربًا عن تقديره للإسهامات الفعالة ومجهودات الدول الأعضاء وهو ما أظهرته نتائج الأعمال؛ متمنيًا مزيد من النجاح و مواصلة تحسين الأداء لقطاع النقل الجوي لجميع بلدان القارة الإفريقية بما يعزز اقتصادياتها على مختلف الأصعدة.

كما تناولت الجلسة الختامية، مناقشة اعتماد جدول أعمال الإجتماعات التي تمت علي مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث جاء على رأسها أهمية التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات ، وكفاءة آليات الاتصال، والتأكيد على ضرورة تفعيل ومراجعة تنفيذ الأطر السياسية التي تتسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو، ومراجعة اللوائح والقواعد اللازمة التي تعزز العمل المشترك وتفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة للنقل الجوي لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الاقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، بما يعزز مستويات سلامة الطيران وسهولة حركة البضائع ومرونة الحركة الجويةو يحقق العوائد الاقتصادية الإيجابية كالملائمة والإدخار وتوفير الوقت لدول القارة.

وارتكزت اللجنة التوجيهية على ثلاث محاور رئيسية منها؛ دعم وتشغيل السوق الإقليمية الإفريقية الموحدة، تعزيز القدرات التنافسية لسلطات الطيران المدني، تحسين مستوى خدمات الطيران، كما قدم استشاري اللجنة تقرير لمؤشرات إلتزام قرار ياموسوكرو لتحديد مستويات أداء البلدان من أجل تيسير النقل الجوي، ومواجهة كافة التحديات والمشكلات المرتبطة بالتكاليف والتعريفات وعوائق البنية التحتية، وبروتوكولات تنفيذ اللوائح، والاستخدام الأمثل للموارد ، فضلًا عن أهمية التغذية الراجعة لتقييم كافة الخدمات الجوية وأعمال صيانة الطائرات.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الورشة كونها فرصة هامة ومنصة واعدة لجميع العاملين في مجال النقل الجوي بما يحقق التقارب والتواصل بين جميع الأشقاء في البلدان الإفريقية و تعزز التعاون والدمج بتنفيذ البرنامج الإقليمي لاستعراض أفضل التجارب والممارسات داخل القارة الافريقية في مجال تطوير قطاع الطيران المدني.

ومن ناحية أخرى ، أوصت الجلسة الختاميه إلى ضرورة تأسيس لجنة فرعية للنقل الجوي تنبثق عن النقل والسياحة بحيث تضم مسئولين عن الأمم المتحدة والأفكاك والأفرا ومفوضية وزراء الطيران المدني بدول القارة الإفريقية لمتابعة تنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج من المقرر أن يستمر لمدة أربعة أعوام ويتم تمويله من الإتحاد الأوروبي بهدف تنظيم الأطر السياسية على نطاق ال 29 دولة الاعضاء فى الكوميسا.

وفي ختام العرض التقديمي وجه مسئولي اللجنة الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني و سلطة الطيران المدني المصري على حسن الإستضافة و حفاوة الاستقبال ، معربين عن تقديرهم للمجهودات المصرية و امتنانهم البالغ من الإعداد المتميز لبرنامج الجلسات وهو ما انعكس واضحًا منذ وصول وفود الدول الأعضاء؛ وحتي انتهاء الفعاليات وخروجها بالشكل الأمثل ، كما أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة أهم المناطق السياحية والمعالم الآثرية والتاريخية بمنطقة أهرامات الجيزة ومتحف الحضارات المصرية و شارع المعز