وزيرة الداخلية الألمانية تعلن حظر أنشطة حركة حماس

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا حظرت اعتبارا من الأربعاء أنشطة حركة حماس، وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم (الأربعاء) بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".

ونقلت رويترز عن المسؤولة الألمانية قولها إنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون.

وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.

قرار الحكومة الألمانية يضاف إلى تصنيف ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحركة حماس كمنظمة إرهابية، ويأتي وسط ارتفاع أصوات في ألمانيا تطالب بإغلاق ومنع مراكز إسلامية وفعاليات مؤيدة لحماس.

وتعد المانيا أكثر الدول الأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلى، حيث قالت فيزر، يوم الجمعة الماضية، إنه يجب ترحيل أنصار حماس من البلاد حيثما أمكن ذلك وإن السلطات ستراقب عن قرب التهديدات المحتملة في أعقاب التطورات الاخيرة في قطاع غزة.

وأكدت فيزر عقب محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية على ضرورة ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا.

ودعت وزيرة الداخلية مواطنيها لتنبيه السلطات إلى أي دعاية تدعم حماس، مشيرة إلى أن ألمانيا لن تسمح بانتشار هذه الكراهية التي وصفتها بـ«الدنيئة» والعنف المروع، مؤكدة أن حماية اليهود في ألمانيا تأتي على رأس أولويات بلادها، مشددة على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد.

وفى وقت سابق، انتقد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، احتفال حركة «صامدون الداعمة لفلسطين بعملية طوفان الأقصى، موزعة الحلوى على المارة في العاصمة الألمانية برلين، قائلا: لا نقبل أن يتم الاحتفال بالهجمات الشنيعة ضد إسرائيل هنا في شوارعنا«، وقال شولتس في بيان للحكومة:»كل من يدعم منظمات إرهابية مثل حماس يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

في المقابل، قال أعضاء الجالية الفلسطينية الكبيرة في ألمانيا إن أصواتهم يتم إسكاتها بسبب حظر المظاهرات.

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