محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات والمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيًّا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة كافة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في كفر الزيات والمحلة الكبرى بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

بدأت الجولة بكفر الزيات وقام المحافظ بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة كافة، ووجه محافظ الغربية خلال الجولة بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع، والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

استكمل المحافظ جولته بالمحلة الكبرى، إذْ تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًّا حضاريًّا لأهالينا في المدينة.

تابع المحافظ جولته بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

أشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم: مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلسًا شعبيًّا محليَّا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين كافة بشكل ميسر.

امتدت جولة المحافظ بمدينة المحلة الكبرى بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات طلعت حرب، والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف، بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به بالإضافة إلى تفقد سوق طلعت حرب النموذجي.

اختتم المحافظ جولته بتفقد تطوير منشية عبدالمنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى، إذْ تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما تم ترکیب الإنترلوك بـ 35 شارع فرعي وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.