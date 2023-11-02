مؤسس جاليرى ياسين للفن: تاريخنا وإرثنا الفني يظهر قوتنا الناعمة المؤثرة

أكد هانى ياسين مؤسس جاليرى ياسين للفن، أن تاريخنا العظيم لازال يحكي ويحكي ويبهر العالم بما لديه من رقة وجمال، ويتجلي ذلك واضحا وواقعا ملموسا في متاحفنا والمتاحف العالمية، ولم يكن يتصور البعض ان لوحة علي قطعه قماش تصل إلي ملايين الدولارات ويتهافت عليها الكثير ، ان تاريخنا وإرثنا الفني ملئ ولا يزال يظهر لنا قوتنا الناعمة المؤثرة. وانعكس ذلك جليا واضحا في فنانينا الرواد والأجيال الجديدهة

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ، الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات"، امام جلسة الاستثمار في التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية والمشروعات الخضراء أهميتها وتأثيرها على تغير المناخ والمحافظة على البيئة.

وقال إن من هنا أتت فكرة الجاليري لترسيخ مفهوم فن عربي جديد وحديث ، فن يستطيع المنافسة الدولية ونحن علي ثقة بما نقدمه وما لدينا من مخزون فني هام، موضحا نموذج لفناني الجاليري مما يظهر حرص الجاليري على اختيار تنوع فنى هام وواعد من جيل معاصر الفنان طارق الشيخ الفنان الذي تناول بإختصار وتلخيص الجسم الإنساني ومزجه بالشكل الهندسي في تلخيص جميل يخاطب العقل والقلب ، تري شخوصه كأنك تعرفها وتلمحها في حياتك اليومية ، أشكال درامية سرابية تخاطبك وتعطي لك الرسائل وتختلف من شخص لآخر .



