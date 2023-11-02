الالتهاب السحائي.. أعراضه وطرق الوقاية

الالتهاب السحائي.. يعد الالتهاب السحائي نوع من العدوى يصيب السائل الأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاعي والمسماة بالسحايا، حيث تعد عدوى فيروسية ويمكن أن تحدث نتيجة البكتيريا والفطريات.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن معدل الإصابة بالمرض في مصر انخفض خلال عام 2022 إلى 0.008 لكل 100 ألف نسمة بفضل السياسة التي تتبعها وزارة الصحة والسكان في مكافحة المرض.

وتابعت أنه تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة سنويًا من طعم السحائي الثنائي، ويتم تطعيم تلاميذ المدارس (رياض الأطفال، والأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي) بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 600 ألف جرعة سنويا من طعم «السحائي الرباعي المقترن» لتطعيم الحجاج والمعتمرين.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرض الالتهاب السحائي وطرق الوقاية:

الالتهاب السحائي هو مرض يصيب الأغشية المخاطية التي تُغطي كل من الدماغ والنخاع الشوكي، كما قد يُصيب السائل المحيط بهذه الأغشية.

أعراضه

حمى شديدة مفاجئة

الغثيان

الصداع الشديد

نوبات الصرع

طفح جلدي في بعض الحالات

قلة تناول الطعام

النعاس الشديد والخمول

أنواعه

التهاب السحائي الفيروسي

الالتهاب السحائي البكتيري

الالتهاب السحائي الفطري

طرق الوقاية

غسل اليدين باستمرار لمنع انتشار الجراثيم

الالتزام بعادات النظافة الصحيحة

المحافظة على الصحة

استخدام المناديل عند العطس

عدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين

الحرص على إعطاء الطفل التطعيمات الروتينية