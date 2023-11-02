دوري لطلاب جامعة جنوب الوادي بـ 4 ألعاب رياضية

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي، بجامعة جنوب الوادي فى قنا، الدوري الداخلي لكليات الجامعةفي العاب خماسي كرة القدم، كرة الطائرة، كره السلة، تنس الطاولة، للذكور والإناث.

وذلك خلال الفترة من 31/10 الى 12/11/2023 على ملاعب القرية الأولمبية بالجامعة باشراف محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب ومحمد موسى مدير ادارة النشاط الرياضى.

واسفرت نتائج اليوم الاول عن فوز الطالبة هاله ممدوح بالمركز الاول في لعبه تنس الطاولة طالبات كما احتلت كليه التربية الرياضية المركز الاول في لعبه خماسي كرة القدم طالبات، وجاءت كليه التربية في المركز الثاني بينما كان المركز الثالث من نصيب طالبات كليه التربية النوعية.

وفى منافسات الكرة الطائرة طالبات حصدت كلية التربية الرياضية المركز الاول، وكلية التجارة المركز الثاني، بينما جاءت كلية التربية في المركز الثالث وفى مسابقة تنس الطاولة طلبة فاز الطالب ماريو رفعت منصور بكلية التجارة بالمركز الأول، وبالمركز الثاني الطالب بيتر عادل عوض الله كلية العلوم، وحصل الطالب مكاريوس ايليا رشيدي بكلية الطب على المركز الثالث.

ويأتي ذلك النشاط في إطار الموسم الثقافي لجامعة جنوب الوادي وتحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.