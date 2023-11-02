مباريات برشلونة في نوفمبر.. 5 مواجهات مشتعلة مرتقبة

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهات قوية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيكون علي موعد بـ 5 مباريات من العيار الثقيل، سيكون أبرزها أمام شاختار دونيتسك و بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ونعرض في السطور التالية مباريات برشلونة في شهر نوفمبر كالتالي:

ريال سوسيداد × برشلونة – 4 نوفمبر – الدوري الإسباني

شاختار دونيتسك × برشلونة - 7 نوفمبر – دوري أبطال أوروبا

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس – 12 نوفمبر – الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × برشلونة – 25 نوفمبر – الدوري الإسباني

برشلونة × بورتو – 28 نوفمبر – دوري أبطال أوروبا

ميسي يكذب رئيس برشلونة في عودته لـ البارسا

نفى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ماتردد عن أنه تحدث مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من أجل عودته إلى ناديه السابق.

بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، يوم الإثنين الماضي، زعمت تقارير أن بطل كأس العالم 2022 تحدَّثَ مع رئيس النادي الكتالوني في نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

قال المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع في تطبيق "إكس": "إن لابورتا شكر ميسي على كلماته في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل بعد فوزه بالجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، وزعم المنشور أن ميسي اجتمع مع لابورتا لتحديد أفضل موعد لتكريمه".

وهو الأمر الذي نفاه ميسي بشكل قاطع في حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عندما قال: "أنت تكذب مرة أخرى".

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن النجم السابق لبرشلونة جلس بعيدًا عن جوان لابورتا، ولم يتم رؤيتهما وهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.