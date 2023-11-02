بيطري الشرقية: المسح التناسلي الشامل والتلقيح الإصطناعي لـ 5 آلاف و 172 رأس ماشية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهرأكتوبر٢٠٢٣ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٣ آلاف و ٧٦٥ رأس ماشية.

وأوضح بأنه تم إجراء التلقيح الاصطناعي لـ ١٤٠٧ رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.