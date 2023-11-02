تخلص آمن من النفايات الخطرة داخل مخزن لتجميع وتدوير المخلفات بقرية بردين

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ قرار النيابة العامة بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة المضبوطة داخل المخزن ونقلها إلى المحارق المخصصة لذلك، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، تم تشكيل مجموعات عمل تضم مدير إدارة العلاج الحر ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الصيدلة بالمديرية ومدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة وقسم شرطة مركز الزقازيق وفرع هيئة الإسعاف ورئيس الوحدة المحلية ببردين.

استمرت عملت اللجنة لمدة 5 أيام تم خلالهم الدفع بعدد من السيارات المجهزة للنقل الآمن للنفايات الطبية الخطرة ، وكذلك نقل النفايات العادية الصلبة بالمخزن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مؤجر الأرض والمخالفين وتحرير المحضر رقم ٨١٦٠ جنايات قسم شرطة مركز الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم الإنتهاء من التخلص الآمن من النفايات المضبوطة بالمخزن ونقلها الى المحارق المجهزة لذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مؤكداً استمرار متابعة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة للتأكد من مطابقة غرف وضع النفايات الخطرة للمعايير والاشتراطات الصحية طبقاً لمعايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة أبناء المحافظة.