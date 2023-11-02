9650مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بالمنيا

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة ، شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان ، فى تسليم عدد 9650 مشروعًا تنمويا ، لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ، من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وذلك منذ بدء عمل الجمعية ، فى تنفيذ مشاريع التمكين الإقتصادى ، وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، ان مشاريع التمكين الإقتصادى تعمل على الحد من البطالة ، وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات ، مؤكداً ، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني ، من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

مشيرًا ، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا ، والتي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية ، مضيفاً ، أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع ، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها ، من المحتاجين والأيتام بالمحافظة ، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر ، أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا ، تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة ، وتنظيم قوافل طبية ، وعلاج حالات العيون ، وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين ، وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.