الصحة: أعددنا خطة واضحة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للفلسطينيين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت إلى نظيرتها المصرية كشفا به 81 من الأشقاء المصابين نتيجة قصف قطاع غزة وتشخيصاتهم المختلفة.



هيئة الإسعاف

وأضاف “عبدالغفار” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “استقبلنا مصابين بالأمس وتم الكشف عليهم بشكل دقيق وتوجيههم من خلال هيئة الإسعاف عبر مستشفيات شمال سيناء”.

رفع درجة الاستعداد الصحي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المستشفيات، وبخاصة المستشفيات التي تقع في المحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعدت خطة واضحة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للفلسطينيين في غزة عبر التأكد من طواقم وجهوزية وكفاءة الطواقم الطبية، جهوزية الأقسام الداخلية لاستقبال المصابين والمرضى والتأكد من توفر المستلزمات ومعدلات تدفق الأكسجين للمستلزمات بالإضافة إلى الاهتمام بالطب الوقائي وتوفير اللقاحات الأطفال.

