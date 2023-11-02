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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرار جديد لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل، باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 يتبع المختلفة وفرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15  يتبع المختلفة في الأيام التي تحدد له مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق.

كما نص قرار لوزارة العدل قرار أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له. 


 

 

 

 

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