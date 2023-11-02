تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم به الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وتقوم الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، لتذليل العقبات التي تقف أمام جميع الطلاب، وبشرط تقديم الأوراق التي يوجد فيها حالة الطالب الاجتماعية.

المستندات المطلوبة لسداد المصروفات الدراسية للمتعثرين

- بحث اجتماعي

- استمارة القيد بالكلية

- صورة البطاقة

- شهادة الوفاة للوالد للأيتام

- شهادة مصدر الدخل وبرنت التأمينات

صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية

ويساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الإجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الإستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الإحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.

المعفيون من مصروفات الجامعة الدراسية

-الطلاب يتامى الأب.

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل

-أبناء المرأة المطلقة.

-أبناء المكفوفين.

-الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

-أبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل.

-الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022 يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية كاملة.

-أبناء الشهداء من الجيش والشرطة.

-الطلاب المتفوقون رياضيا وتطبقه غالبية الجامعات.

-إعفاء الطلاب المتفوقين دراسيا من المصاريف الدراسية ورسوم المدن الجامعية.

-إعفاء طلاب مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد الدارسين في جامعة جنوب الوادي.

كيفية التقديم الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات

ويمكن للطلاب الحصول على إعفاء المصاريف الدراسية الجامعية، بتقديم الطالب خطاب موجه، وذلك من رعاية شباب الكلية الملتحق بها، كما يقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته.