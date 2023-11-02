تفعيل حصة الريادة وترسيخ السلوكيات والقيم الإيجابية

شهد وكيل الوزارة اجتماع مجلس الرواد الذي عقد بمكتبة المديرية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية وعادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية وعزة إبراهيم موجه عام اتحاد الطلاب وذلك لمناقشة خطة الاتحادات الطلابية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي).

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور مجلس الرواد الذي يسهم في دعم القيادات الطلابية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب عن طريق البرامج والمشروعات التي تتم خلال الأنشطة التربوية والاجتماعية.

مطالبًا بتفعيل حصة الريادة بالمدارس لما لها من أثر إيجابي في تغيير سلوكيات الطلاب وغرس القيم والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب مؤكداً على أهمية الممارسة الديمقراطية للطلاب من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية.

التي تعمل على تعميق فكرة الديمقراطية في نفوس الطلاب والتأكيد عليها من خلال الممارسات الفعلية.

وخلال اللقاء تم تكريم رواد عموم مديري المدارس على مستوى الجمهورية ورواد الفصول من المعلمين وأمين اتحاد طلاب بني سويف.

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