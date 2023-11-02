محافظ أسيوط يتفقد إدارة خدمة المواطنين ومركز التدريب لمتابعة سير العمل

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجولة تفقدية مفاجئة داخل الإدارات بديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتظام العمل وتذليل أي عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين موضحًا أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة أسيوط . رافقه خلال الجولة محمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية وسامح عبدالقادر مدير إدارة الأمن بالديوان العام.

حيث تفقد محافظ أسيوط إدارة خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور واستمع لشرح من عزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين حول نظام العمل بالإدارة منذ تلقي الشكوى من المواطن والمسار الذي تسلكه الشكوى وفحصها ومتابعتها مع الجهات المختصة للبت فيها وإخطار المواطن بالرد كما تابع انتظام سير العمل ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء موجهاً بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في أقل وقت ممكن.

كما التقى المحافظ الموظفين في إدارة خدمة المواطنين واستمع إليهم لمعرفة احتياجاتهم عن قرب وتذليل أي عقبات تعترضهم مؤكدًا أهمية حسن استقبال المواطنين طالبي الخدمة والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين موجهًا بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التى تساعد إدارة خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه بما ينعكس على حسن سير العمل مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بعدها تفقد اللواء عصام سعد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام وذلك للاطمئنان على سير العمل به واستمع إلى شرح من أحمد مدكور مدير مركز التدريب حول الخدمات التي يقدمها المركز والذي يضم قاعات للتدريب ومعامل للغات والدورات التي يقدمها في مجال الحاسب الآلي واللغات والبرامج المتخصصة في الهندسة والبرمجة ودورات التنمية البشرية وتدريب الشباب على استخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز والدورات المتخصصة في العديد من المجالات من علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بهدف صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل مطالبًا ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالمنظومة وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المركز مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة لتنفيذ خطط التنمية.