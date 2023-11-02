إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زميلته في الشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، منذ قليل، أوراق الدعوى المتهم فيها شاب بقتل زميلته في العمل إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 23 من شهر ديسمبر النقل، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "عبدالله. م. ع. الـ"، عامل، مقيم بقرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها "أمينة. م. أ"، 20 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات أن المجني عليها زميلة للمتهم، وزوجته في العمل، وأنه خطط لفترة طويلة في طريقة لسرقة مصوغاتها الذهبية، ونجح في إحدى المحاولات استدراجها إلى مسكنه لمقابلة زوجته، وعندما حضرت قام بصرف زوجته من مسكنه حتى يخلو له السيطرة عليها، وقام بطعنها بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" فأودى بحياتها، وسرق مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وفكر في طريقة للتخلص من الجثة بأن وضعها في جوال، واستعان بصديق له حسن النية في نقلها، وقاما بإلقائها في مياه ترعة على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.