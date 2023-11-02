مقتل جندي إسرائيلي بالضفة الغربية والإجمالي يرتفع إلى 331 جنديًا

أفادت مصادر فلسطينية بأن جنديا إسرائيليا قتل في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بعد استهداف مركبته قرب مدينة طولكرم، بينما يصل إجمالي من قتلوا منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا.

وقالت المصادر إن الجندي الإسرائيلي قتل إثر إطلاق النار على مركبته في مفرق بيت ليد قرب طولكرم.

وعلى الفور شنت القوات الإسرائيلية حملة ملاحقة لمطلقي النار على المركبة.

وكانت إسرائيل أعلنت عن مقتل 17 من جنودها في العملية العسكرية الدائرة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال 48 ساعة إلى 18، بينما يصل إجمالي من قتلوا منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا.

واليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة وصل إلى 242 محتجزا.

وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أن عدد المحتجزين لديها يتراوح بين 200 و250 محتجزا، بينهم عدد من المدنيين ومن مزدوجي الجنسية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس أن 7 من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من غزة.

وأوضحت حركة حماس أن سبعة محتجزين، بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

في المقابل، أعلنت حماس الخميس مقتل 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة حماس بيانا جاء فيه "في أقلّ من 24 ساعة، تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية الألف بين شهيد وجريح ومفقود"، وهم 195 قتيلا و777 جريحا و120 مفقودا.

ولم يكن من الممكن التثبت من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.

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