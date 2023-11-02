مرعي: القضية الفلسطينية في وعي وضمير الشعب المصري (شاهد)

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر قررت حشد كل قواتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة سواء من المجتمع الأهلي المصري أو جهود المواطنين.

وأضاف “مرعي” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية في وعي وضمير الشعب المصري.

وأشار إلى أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح والمشكلة طوال الوقت تكمن في المعبر من الجانب الفلسطيني، وهذا ما يُحدث خلط وسوء فهم بين المواطنين إذ إن مصر ليس لها سيادة على المعبر من الجانب الفلسطيني بل الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005 لا يعني أنها أصبحت دولة مستقلة، مشيرا إلى أن كل من يقول إن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانبيبن يدفع إلى إشعال صراع جديد، مؤكدًا أن مصر تسعة بأدوات أخرى سياسية لحل أزمة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.