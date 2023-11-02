وزارة التعليم العالي الفلسطيني: استشهاد 439 من الطلاب والأكاديميين في غزة

قالت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، إن هناك 439 شهيدًا من الطلاب والأكاديميين في غزة، منذ بداية عملية طوفان الاقصى 7 أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل 332 جنديا في المواجهات، منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى مواصلة التقدم في غزة، حسب الخطط الموضوعة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

شمال الضفة الغربية

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، مقتل جندي في إطلاق نار قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفى سياق آخر، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون حليوة، إنهم فشلوا في أداء مهمتهم، وأقر بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

واعتذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن تصريحاته الأخير بشأن مسؤولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر، قائلًا: “نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، ونعزّز القوات في غزة”.