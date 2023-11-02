محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لافتتاح بطولة إقليم الدلتا لألعاب القوي

أطلق اليوم الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إشارة البدء لافتتاح بطولة إقليم الدلتا لألعاب القوي ومسابقات العزف الفردي والغناء والمسرح لطلاب مدارس التربية البصرية والدمج، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، محمد احمد سعيد، عضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة، الدكتور سيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، و إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا، الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة.

وقد استضافت الغربية اليوم فعاليات بطولات ومسابقات إقليم الدلتا لألعاب القوي والمسرح والعزف الفردي والغناء الفردي لطلاب مدارس التربية البصرية والدمج، بمدرسة الجلاء الصناعية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بمشاركة محافظات إقليم الدلتا، وهم كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، بالإضافة إلى الغربية، المحافظة المستضيفة للبطولة.

بدأت الفعاليات بطابور العرض الرياضي، ثم السلام الجمهوري، وكلمة وكيل الوزارة، والتي رحب فيها بمعالي محافظ الغربية، وضيوف المحافظة الكرام من المحافظات الخمس المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للبطولة، والظهور الممتاز لجميع الفرق المشاركة، مثمنا الجهود التي تمت لظهور الغربية بالشكل المتألق دائماً، ومؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الهمم، وأهمية هذه البطولة والتي يظهر فيها التنافس الجيد والشريف بين أبناء المحافظات الستة المشاركة في الفعاليات، مطلقاً إشارة البدء للبطولة.

وتضمن البطولة، مسابقات العزف والغناء الفردي، مسابقة الجري ١٠٠ متر، مسابقة رمي الجُلة، مسابقة الوثب الطويل.

و حققت الغربية عدداً من المراكز خلال البطولة، حيث فاز الطلاب محمد فتحي العزب، بالمركز الاول في مسابقة دفع الجُلة، والطالب محمد حسام مصطفى، بالمركز الثاني في مسابقة دفع الجُلة، الطالبة بسملة الدسوقي، بالمركز الثاني في مسابقة دفع الجُلة، والطالب أحمد وليد عبد النبي، بالمركز الثاني في مسابقة ١٠٠ متر عدو، والطالب عبد المنعم حلمي الصاوي، بالمركز الثالث في مسابقة ١٠٠ متر عدو، والطالبة نور طلعت محمد حسن، بالمركز الثالث في مسابقة ١٠٠ متر عدو، فيما فازت الطالبة دالين عبد الوهاب احمد بدر، بالمركز الثالث في مسابقة العزف.