الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تبدأ المرحلة الثالثة من عملية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما

أكد مسؤولين يابانيين، اليوم الخميس، أن محطة فوكوشيما دايتشي النووية اليابانية، والتي تضررت جراء كارثة تسونامي، بدأت المرحلة الثالثة من عملية تصريف لمياه المعالجة المشعة والمخففة من المحطة في المحيط الهادئ، وأشاروا إلى أن المرحلتين السابقتين تمتا بسلاسة.

 

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صرفت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) 7800 طن من المياه المعالجة في المرحلتين السابقتين، وتخطط لتصريف نفس الكمية في الدفعة الحالية حتى 20 نوفمبر الجاري.

قالت الشركة إن موظفيها قاموا بتنشيط أول مضختين لتخفيف المياه المعالجة بكميات كبيرة من مياه المحيط، وإرسال الخليط تدريجيا عبر نفق تحت المحيط لإطلاقه قبالة الشاطئ.

بدأت الشركة إطلاق أول دفعة من المياه المعالجة في أغسطس الماضي، وستواصل القيام بذلك لعقود.

تخزن تيبكو حوالي 1.34 مليون طن من المياه المشعة في حوالي ألف خزان داخل المحطة.

تراكمت هذه المياه منذ أن أصيبت المحطة بالعطب بسبب زلزال وتسونامي ضربا شمال شرقي اليابان عام 2011.

تقول تيبكو والحكومة اليابانية إن تصريف المياه في المحيط "أمر لا مفر منه" بسبب امتلاء الخزانات.

لقيت عمليات تصريف المياه المعالجة معارضة قوية من جانب نقابات صيادين، ودول مجاورة من بينها كوريا الجنوبية والصين.

نظم مئات الأشخاص احتجاجات في عدة دول، وحظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، ما ألحق ضررا كبيرا بمنتجي ومصدري المأكولات البحرية اليابانيين.

أنشأت الحكومة اليابانية صندوق إغاثة للمساعدة في إيجاد أسواق جديدة، والحد من تأثير الحظر الصيني على المأكولات البحرية، وأطلقت الحكومة المركزية والحكومات المحلية حملة لتناول الأسماك ودعم فوكوشيما، وانضم إليها الآن العديد من المستهلكين.

 

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