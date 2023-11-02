حبس المتهم بتعاطي المخدرات في البساتين سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة صاحب محل متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والزامهم بدفع مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة.أ" بإحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر الميثاميفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت شهادة مفتش مباحث فرقة مصر القديمة أن تحرياته السرية توصلت الي صحة تعاطي المتهم لجوهري الحشيش و الميثاميفيتامين المخدرين

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.