الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت أرض فضاء وتحولت لصرح تعليمي (شاهد)

وزيرة التخطيط الدكتورة
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية، إن القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء، وتحولت إلى صرح تعليمي، منوهة إلى أن الدولة المصرية تنتهج شراكة حقيقية للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.

txt

مدبولى يتابع تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة

txt

وسائل إعلام وصحف عربية وأجنبية تبرز تحذير مدبولي بعدم سماح مصر بتسوية أي قضايا إقليمية على حسابها

 تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن

وأشارت “السعيد” خلال كلمته في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أن تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن، و60% منهم شباب، وبالتالي سوق العمل بها كبيرة وتزداد كل عام.

تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل

وأكدت وزير التخطيط التنمية، أنه يجب تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل، وذلك من خلال المهارات التي تدمج للتعليم التقليدي، مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهنية والفنية.

مواد متعلقة

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط

نقابة الأطباء: عدد المتطوعين لعلاج مصابي غزة تخطى الـ 1400 طبيبًا (شاهد)

أنجيلينا جولي تريند والسر غزة مقبرة جماعية

حجازي: مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمة سينتج تعليمًا مميزًا للطبقة المتوسطة
الجريدة الورقية