وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت أرض فضاء وتحولت لصرح تعليمي (شاهد)

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية، إن القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء، وتحولت إلى صرح تعليمي، منوهة إلى أن الدولة المصرية تنتهج شراكة حقيقية للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.

تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن

وأشارت “السعيد” خلال كلمته في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أن تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن، و60% منهم شباب، وبالتالي سوق العمل بها كبيرة وتزداد كل عام.

تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل

وأكدت وزير التخطيط التنمية، أنه يجب تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل، وذلك من خلال المهارات التي تدمج للتعليم التقليدي، مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهنية والفنية.