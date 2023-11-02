حجازي: مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمة سينتج تعليمًا مميزًا للطبقة المتوسطة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة حريصة على تقديم الكثير من الفرص التعليمية، وأن يكون هناك جذب للمستثمرين في هذا المجال، منوهًا إلى أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لافتتاح المدارس الكونية، وتقدم جميع الخدمات للمستثمرين.

الاستثمار بالتعليم

وأضاف “حجازي” خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أن الوزارة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية بشأن الاستثمار بالتعليم، وهي احترام سياسية ملكية الدولة، وضرورة استغلال غير المستغل منها، على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا، وتعظيم موارد الدولة، واحترام الحياد التنفسي، لجذب الاستثمار، وأن يكون هناك شفافية بين طرفي الاستثمار.

ونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمة سينتج عنها تعليم مميز للطبقة المتوسطة.

25 مليون طالب بالمدارس

وأشار وزير التربية التعليم، إلى أن هناك 25 مليون طالب بالمدارس، وهناك 60 ألف مدرسة، وأن عملية التطوير تعتبر أمرًا حتميًا.

وأكد الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص أمر مطلوب لـ تحقيق التنافسية، ويكون هناك تشجيع لـ المستثمرين على الاستثمار في التعليم.